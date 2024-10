ilSaronnese

GERENZANO – Il Comune di Gerenzano, tramite l’Ufficio igiene ambientale, ha informato la cittadinanza di un intervento di manutenzione programmato al pozzo situato in via Petrarca angolo via Manzoni. L’operazione è prevista nella giornata di mercoledì 16 ottobre e nella fascia oraria compresaa fra le 9.30 e le 11.30.

Durante questo periodo di tempo, è possibile che si verifichi un calo di pressione nell’erogazione dell’acqua nelle aree circostanti, con possibili disagi per i residenti. L’Amministrazione comunale si scusa anticipatamente per i possibili inconvenienti e ringrazia i cittadini per la collaborazione.

Per ulteriori informazioni oppure per segnalazioni di eventuale emergenze o imprevisti, i cittadini gerenzanesi possono contattare l’Ufficio igiene ambientale in Municipio.

(foto archivio: un cantiere in zona per la sistemazione delle reti dell’acquedotto)

14102024