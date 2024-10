Città

SARONNO – Gregge di pecore bergamasche lungo la Monza-Saronno: code e rallentamenti per foto e selfie.

Il gran numero di cittadini che si sono messi in coda per visitare gli appartamenti appena inaugurati al quartiere Matteotti all’interno dell’X2 di via Amendola raccontano quanta attesa c’è per l’attivazione di uno spazio su cui si è lavorato per oltre un decennio.

Ha ammesso le proprie responsabilità patteggiando una pena di 4 mesi di reclusione con la sospensione della pena il 21enne che lo scorso 10 ottobre è stato tra i protagonisti del movimentato episodio avvenuto davanti allo scalo ferroviario di piazza Cadorna. L’aggressione a due agenti della polizia locale avvenuto nel pomeriggio di giovedì nella zona della corsia dei taxi davanti alla stazione ha suscitato un grande clamore in città e a livello politico.

All’ex Isotta Fraschini di Saronno, si sono tenuti i primi panel della prima edizione del Generazione Zero WorkFest, organizzata dal movimento Generazione Zero. Questo evento, il primo del suo genere, ha attirato un pubblico attento e partecipativo, con l’obiettivo di promuovere un dibattito critico e costruttivo sulle sfide lavorative delle nuove generazioni. Al centro della giornata, due panel di grande spessore che hanno esplorato il mondo del lavoro attraverso una lente innovativa e sensibile alle problematiche di genere.

14102024