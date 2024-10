Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’assessore ai Servizi sociali Ilaria Pagani durante l’inaugurazione del nuovo x2.

Egregi ospiti, autorità, colleghi e amici,

vi do il benvenuto a questa giornata dedicata all’Intercultura e all’Inclusione, un’occasione importante per riflettere su temi che oggi sono fondamentali per il nostro futuro e per la costruzione di una società più giusta e inclusiva. Viviamo in un mondo sempre più interconnesso, dove le differenze culturali, etniche e sociali rappresentano una ricchezza inestimabile, ma anche una sfida.

Abbiamo un’opportunità straordinaria: imparare a convivere, collaborare e crescere attraverso il dialogo e la comprensione reciproca. E proprio su questo tema si innesta il concetto di FuturInclusion: un futuro in cui inclusione e diversità non siano solo parole, ma azioni concrete. Un futuro dove ciascuno, indipendentemente dalle proprie origini, dal genere, dall’età o dalle capacità, possa trovare il proprio posto e contribuire al progresso collettivo. FuturInclusion è un obiettivo da raggiungere, un processo continuo che richiede impegno e visione. Richiede politiche inclusive, pratiche educative innovative e la capacità di vedere nelle differenze una risorsa piuttosto che un ostacolo. Insieme possiamo costruire una società in cui la diversità non solo venga accettata, ma sia parte integrante di un progetto comune per un futuro migliore. Oggi è una giornata davvero importante per la nostra comunità.

Con orgoglio inauguriamo questi nuovi alloggi dedicati a tre progetti di grande valore sociale: il “Dopo di noi” e l’iniziativa di “Housing First” e “dimissioni protette” Il progetto “Dopo di noi” rappresenta un pilastro fondamentale per garantire un futuro sicuro e dignitoso alle persone con disabilità, quando non avranno più il supporto dei propri familiari. Con questi alloggi, offriamo un’opportunità concreta di autonomia e inclusione, affinché ciascuno possa vivere una vita piena, in un ambiente protetto e accogliente, ma allo stesso tempo capace di promuovere l’indipendenza. L’iniziativa “Housing First”, invece, si rivolge alle famiglie in emergenza abitativa, partendo da un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: la casa come diritto primario. Dare una casa a chi non ne ha, non significa solo offrire un tetto sopra la testa, significa anche restituire dignità e una base stabile da cui poter ripartire. È da qui che le persone possono ricostruire le proprie vite, affrontare le difficoltà con nuovi strumenti e ritrovare fiducia in se stesse e nella società.

Uno spazio per le “dimissioni protette” volto ad accogliere e accompagnare in continuita’ assistenziale tra ricovero ospedaliero e rientro al proprio domicilio, persone anziane in condizione di fragilita’ sociale e sanitaria.

Tutti questi progetti sono supportati da una visione più ampia di accompagnamento e ascolto dei bisogni dei cittadini, attraverso gli sportelli che a breve saranno operativi :

il “ centro per la famiglia” e il “centro per la vita indipendente”

Quelli descritti non sono solo degli interventi strutturali, riflettono una visione comune di welfare inclusivo e solidale. Sono il frutto di un lavoro corale, che ha visto la collaborazione di diversi enti, associazioni, volontari, e soprattutto delle famiglie e degli stessi beneficiari. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questi alloggi: i tecnici, gli operatori, gli assistenti sociali e chi, ogni giorno, lavora per trasformare questi spazi in luoghi di vita e speranza.

Il nostro impegno verso chi è più vulnerabile non si ferma qui, anzi proseguirà con nuovi progetti, per costruire insieme una comunità sempre più inclusiva, dove nessuno venga lasciato indietro. Oggi celebriamo non solo l’apertura di nuovi spazi fisici, anche un nuovo capitolo di solidarietà e di responsabilità collettiva. Che questi alloggi diventino simbolo di un futuro in cui ogni persona possa sentirsi parte di una rete che la sostiene, la valorizza e la accompagna verso una piena realizzazione. Grazie a tutti per la presenza e per il sostegno.

