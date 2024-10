Nonostante le inevitabili montagne russe, il mercato crypto sta mostrando un quadro interessante, con un aumento della propensione al rischio.

Mentre la maggior parte delle meme coin nella top 100 del mercato cripto è in forte calo, quelle della seconda fascia stanno invece ottenendo risultati migliori. Cat in a dogs world, First Neiro on Ethereum e SPX6900 hanno recentemente visto guadagni significativi.

Nonostante le valutazioni miliardarie delle principali meme coin, un noto esperto ritiene che ci sia ancora un enorme potenziale di crescita. Egli prevede che, nel nuovo superciclo delle meme coin, alcune di queste potrebbero raggiungere valutazioni superiori ai $100 miliardi.

We will see multiple Memecoins go above $10B this cycle.

And the Best will go to $100B+.

This is a new, much bigger, post-DOGE paradigm.

— Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) October 7, 2024