Cronaca

SARONNO / LIMBIATE / SOLARO – A Saronno in via Varese, incrocio con via Milano, alle 4.30 di notte intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere un ragazzo che stava male: 28 anni, gli ès tata diagnosticata una intossicazione etilica ed è stato trasferito all’ospedale cittadino, non in gravi condizioni.

A Limbiate ieri alle 12.15 in via Modigliani per una caduta dalla bicicletta è stato soccorso un uomo di 68 anni, trasportato dall’ambulanza all’ospedale di Garbagnate Milanese con contusioni ma non in pericolo di vita.

Due incidenti a Solaro. Alle 2.15 di notte in via della Polveriera è stata unvestita una ciclista, quindi trasportata per lesioni e contusioni varie all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco. Alle 11.30 in via Varese tamponamento fra due auto con due contusi: un 14enne ed un 48enne.

14102024