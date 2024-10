iltra2

VARESOTTO – Nell’ambito della stagione 2024 di appuntamenti organizzati dal Parco Valle del Lanza, le guardie ecologiche volontarie (Gev) insieme a educatori cinofili propongono una passeggiata speciale dedicata ai nostri amici a quattro zampe. L’evento, intitolato “A quattro zampe lungo la vecchia ferrovia”, avrà luogo domenica 20 ottobre alle 9.

L’iniziativa si terrà presso la Polisportiva Intercomunale di Solbiate con Cagno, in via Brella 15, e sarà un’occasione per passeggiare insieme ai cani lungo i percorsi del parco, imparando i rischi e i comportamenti necessari per una corretta gestione dei nostri animali durante le escursioni in natura.

L’evento, con la partecipazione di esperti e appassionati, sarà guidato dalle GEV e dagli educatori cinofili, i quali offriranno utili consigli per una passeggiata sicura e rispettosa dell’ambiente circostante.

Prenotazione obbligatoria al numero 3408294405. Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito del Parco Valle del Lanza.

