ROVELLASCA – Per i neogenitori, Regione Lombardia e Ast Insubria, propone tre incontri che cominceranno sabato 19 ottobre, il primo incontro si intitolerà: “Perché non dormi? Strategie per un sonno sereno”.

Il secondo incontro (23 novembre) si intitolerà invece “Comprendere il pianto: strumenti per mamme in ascolto”, mentre il terzo incontro, in programma per sabato 30 novembre, si intitolerà “Allattamento e rientro al lavoro: equilibrio tra cura e carriera”.

Gli incontri avranno luogo nello spazio Santa Marta dalle 10 alle 13, e avranno come relatrici una psicologa infantile e un’ostetrica, la prenotazione sarà obbligatoria, poiché i posti sono limitati. Per iscrizioni: [email protected], o con messaggio WhatsApp al numero 351.3169318.

