SARONNO – Inizio settimana movimentato a Saronno dove stamattina, lunedì 14 ottobre, si è registrato un black out nella zona del centro storico. Diverse le famiglie e le attività che si sono ritrovate senza corrente elettrica e quindi senza luce, cosa non semplice vista la giornata decisamente grigia e buia e senza la possibilità di usare pc, televisioni ed elettrodomestici. Se caffè e scontrini hanno dovuto aspettare il ripristino della fornitura la situazione più critica è stata alla scuola media Bascapè di via Ramazzotti. Qui proprio per l’assenza di corrente elettrica i ragazzi, al loro arrivo all’istituto per la giornata di scuola, non sono stati fatti entrare in aula. In attesa degli sviluppi, anche perchè dalla società che gestisce il servizio sono arrivate rassicurazioni su una rapida risoluzione, le insegnanti hanno iniziato a far lezione all’aperto. Una modalità insolita che però è durata davvero poco intorno alle 8,40 la corrente elettrica è tornato in tutto l’istituto e così classi e docenti sono tornati regolarmente in aula.

Già settimana scorsa c’erano stati diversi problemi di black out in diversi punti della città: in alcune zone abitazioni e attività sono rimaste senza corrente elettrica dal primo pomeriggio a tarda sera.

(foto archivio)

