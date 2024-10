Città

SARONNO – Tempestiva la risposta del Comune alle richieste dei residenti di via Reina per il cantiere attivato la scorsa settimana nel tratto più periferico dell’arteria quello dopo il ponticello della vecchia Saronno-Seregno.

Prima del fine settimana è stato attivato un cantiere di una società di servizi che però dimostra non pochi problemi di convivenza con il quartiere.

“Non c’è stata nessuna comunicazione ne sull’avvio ne sulla durata del cantiere – spiega una residente in una delle tante segnalazioni arrivate nelle ultime ore – solo un banale cartello di divieto di sosta”. Ma il problema non è solo la mancanza di informazione. Per i residenti impossibile aprire le finestre per rumore e polvere: “C’è un inquinamento importante acustico e dell’aria dovuto ai macchinari che vanno senza sosta”. Da qui la richiesta agli uffici comunali di avere informazioni sul rispetto dei limiti per la convivenza dei cantieri nelle zone residenziali ma anche sulla durata dell’intervento. I tecnici si sono attivati per verificare tutti gli elementi dalle autorizzazioni, alla corretta segnaletica del quartiere fino al rispetto dei limiti per l’inquinamento acustico e la polvere provocata.

