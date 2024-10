Cronaca

SARONNO – Un intervento di carabinieri e polizia locale ha permesso di bloccare, nella serata di giovedì, il 16enne che ha tentato un furto in stazione. Perquisendolo i tutori dell’ordine hanno trovato anche un coltello.

E’ successo intorno alle 21,30 il minorenne ha cercato di derubare un pendolare sulla banchina del binario 2. Non è stato chiarito se il suo obiettivo fosse il portafoglio o il cellulare ma la certezza è che il colpo è fallito e dallo scalo ferroviario di piazza Cadorna sono arrivate alcune richieste di aiuto a polizia locale e carabinieri.

Le forze dell’ordine arrivate sul posto rapidamente sono riuscite a fermare il giovanissimo. Il 16enne aveva addosso un coltello che è stato sequestrato. E’ stato portato in comando in via Manzoni dopo l’hanno raggiunto i genitori. E’ stato denunciato a piede libero.

