Città

SARONNO – Sono iniziati questa mattina in corrispondenza dell’ingresso secondario del cimitero di via Milano i lavori per realizzare una fermata degli autobus urbani accessibile per tutti.

In quel tratto, infatti, gli autobus fermano sulla carreggiata in corrispondenza di tre stalli per il parcheggio delle auto lungo via Milano e questo rende difficoltose ed insicure sia l’attesa sia le operazioni di salita e discesa dai bus per l’interferenza tra le persone che utilizzano i mezzi pubblici e le auto parcheggiate.

Inoltre, diversi cittadini anziani e con disabilità hanno rilevato come la fermata a raso strada, che favorisce la sosta delle auto, ostacoli l’accessibilità, perché viene a creare un dislivello troppo alto con la pedana estraibile degli autobus per la salita e discesa di carrozzine e persone con difficoltà motorie. “In risposta a queste segnalazioni – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli – l’intervento in corso va a realizzare una banchina rialzata dotata di scivoli di accesso, nel rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, per garantire a tutti di raggiungere in sicurezza un servizio come il cimitero centrale della nostra città”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti