SARONNO – Enel Distribuzione ha comunicato la necessità di effettuare, nel pomeriggio di oggi, un intervento urgente sulla rete elettrica, a causa di un guasto importante che ha compromesso l’erogazione di corrente in diverse vie cittadine.

Per consentire ai tecnici di lavorare, sino alle 14 di domani sarà chiuso al traffico il tratto di via Pola compreso tra via Ramazzotti e via San Giuseppe (soltanto ai residenti e ai mezzi di soccorso è consentito il passaggio), così come sarà interdetta la sosta. Via Pola, nel tratto compreso tra via Bossi e via Ramazzotti, diventa temporaneamente a doppio senso di circolazione, con divieto di sosta.