Mvp Gaia Frignani

Miglior lanciatore Frignani

Miglior battitore Roomie

L’iniziativa è stata rivolta ai nati negli anni 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010. Con ingresso gratuito per il pubblico, oltre alle saronnesi padrone di casa hanno partecipato Crocetta Parma, Old Parma, Stars Ronchi dè Legionari, Malnate Vikings e le olandesi Dutch Sunshines. E’ stata una occasione per vedere all’opera i nuovi talenti di questo sport, per una iniziativa che è ormai diventata un classico che si ripetete tutti gli anni; in questo caso evento conclusivo della intensa stagione del “batti e corri”.