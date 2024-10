Altre news

SOLARO – In occasione della campagna vaccinale antinfluenzale 2024 di regione Lombardia, il comune di Solaro mette a disposizione spazi e risorse per l’organizzazione di un ciclo di vaccinazioni per over60 e le categorie garantite dallo stesso ente regionale.

Le date selezionate sono quelle di: domenica 20 ottobre (al Maps di via Drizza), domenica 27 ottobre (al Maps di via Drizza), sabato 2 novembre (a Casa Brollo in piazza Grandi), sabato 9 novembre (al centro civico di Cascina Emanuela), se necessario anche domenica 10 novembre (al Maps di via Drizza). Tutte le sedute si svolgeranno dalle 10 alle 14.

Le vaccinazioni sono garantite da alcuni dei medici di base solaresi che hanno dato disponibilità. I medici somministreranno i vaccini alle categorie per cui regione Lombardia prevede la gratuità: donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo postpartum (definito come periodo di sei settimane successive al parto), soggetti a partire da 60 anni di età (nati a partire dal 1964), persone a rischio per status o patologia, persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori.

Per accedere alle vaccinazioni è necessaria la prenotazione. Sarà possibile prenotare a partire da lunedì 14 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 al numero 029693425 oppure via mail all’indirizzo [email protected]. Negli stessi orari sarà possibile prenotare anche presentandosi direttamente al Maps di via Drizza.

All’atto della prenotazione sarà necessario specificare nome, cognome, data di nascita, medico curante, codice fiscale e numero di telefono.

La protezione civile si occuperà di accesso e deflusso alle strutture. Nel momento della vaccinazione è richiesto abbigliamento adatto a liberare velocemente il braccio. I cittadini dovranno fermarsi come da prassi 15 minuti in osservazione prima di lasciare l’edificio. Con la vaccinazione antinfluenzale è possibile anche l’offerta gratuita della vaccinazione antipneumococcica riservata alle persone over65 e alle categorie a rischio garantite da regione Lombardia.

Christian Caronno, assessore alle politiche per la salute: «Grazie alla collaborazione tra i medici, la protezione civile, il Maps e Solaro Multiservizi riusciamo anche quest’anno a garantire una serie di date per la vaccinazione antinfluenzale riservata alle categorie individuate da regione Lombardia. Ormai da qualche anno mettiamo a disposizione spazi e organizzazione, perché sappiamo quanto può essere importante per la cittadinanza avere dei punti di riferimento sanitari sul territorio che si aggiungano all’apprezzato lavoro dei medici di famiglia e delle nostre farmacie comunali. La vaccinazione antinfluenzale è sempre un ottimo strumento per combattere e lenire le epidemie di stagione, specialmente per anziani e categorie fragili».

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti