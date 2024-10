ilSaronnese

SARONNO – Like e apprezzamenti per la scelta di Emanuele Santagostino di condividere le spettacolari foto dell’aurora scattate nell’ultimo fine settimana alle porte di Gerenzano. Le immagini sono state condivise nella giornata di domenica 13 ottobre sulla pagina del gruppo Facebook “Sei di Saronno se”

Ecco la breve nota che accompagna gli scatti con cui spiega come sono state realizzate

Colgo l’occasione per pubblicare anche su questa pagina le straordinarie immagini dell’ aurora della notte di venerdì 11 ottobre. Un evento unico che ha regalato stupore, emozioni e senso di magia un po’ in tutto il nord Italia. Lo scatto é una lunga esposizione di circa 20 secondi con apertura diaframma 3.5, e una sensibilità Isob di 320. Gli scatti li ho effettuati a Gerenzano in via Inglesina lungo la strada che conduce al parco degli Aironi, intorno alle ore 2 di notte e l’evento é perseguito per decine di minuti, ma il momento più intenso é stato molto rapido e fuggente. Quella notte l’indice KP dell’ attività geomagnetica solare era quasi al massimo della scala, il che ha permesso di poter osservare questo incredibile fenomeno anche alle nostre latitudini. L’ultima vera ondata di tempesta solare con avvistamenti di aurore nel territorio italiano risale al lontano 2003. A cavallo invece tra il 2023 e il 2024 si sono verificati diversi eventi simili proprio per l’intensa attività solare.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti