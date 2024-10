iltra2

TRADATE – Aperto il nuovo Burger King a Tradate. Il nuovo punto vendita della nota catena americana di fast food ha aperto nei giorni scorsi in via Beccaria 35.

Il ristorante impiega un totale di 25 dipendenti e si estende su una superficie di 414 mq. Al suo interno può ospitare 126 persone, mentre all’esterno sono disponibili 12 posti a sedere. Tra i servizi di punta offerti, troviamo un’area giochi “Play King”, sia interna che esterna, progettata per il divertimento dei bambini, con la possibilità di organizzare feste di compleanno. Inoltre, il ristorante dispone di WiFi gratuito, due finestre per il servizio Drive e offre la possibilità di usufruire del servizio di Home Delivery, per ricevere i prodotti di Burger King direttamente a casa.

All’interno del locale, i clienti possono ordinare in diversi modi, sia tradizionali che digitali. Tra le opzioni, spicca la possibilità di ordinare direttamente dal tavolo tramite un QR code, che indirizza all’app ufficiale di Burger King. Tutti questi metodi permettono di accumulare punti nel programma fedeltà “Be The King”, che consente di ottenere vantaggi esclusivi. Inoltre, è disponibile un servizio di consegna al tavolo, che permette di ricevere comodamente il pasto mentre si è seduti.

Nel 2024, l’espansione dell’azienda in Italia continua, proseguendo il trend positivo dell’anno precedente. Attualmente, Burger King conta 275 ristoranti nel Paese, 34 dei quali aperti solo nel 2023. Oltre 20 milioni di italiani scelgono Burger King per la qualità e il gusto dei suoi ingredienti. Grazie all’ampia gamma di prodotti, che include carne di manzo cotta su griglia a fuoco vivo, verdure fresche tagliate a mano ogni giorno e la linea Plant Based.

(foto archivio)