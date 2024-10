Cronaca

LIMBIATE – Una donna di Limbiate ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Sint Maarten, isola dei Caraibi che fa parte del Regno dei Paesi Bassi. I sinistro si è verificato la mattina dell’altro giorno.

Leonora Barbieri, 36 anni, a Limbiate era stata insegnate d’arte, faceva dipinti e la dj ed era stata presidente dell’associazione Brucaliffo. Si era quindi trasferita nei Paesi Bassi e poi sull’isola di Sint Maarten dove abitava col compagno Michael Brown, che era del posto e che è pure lui deceduto nell’incidente (lavorava al ministero delle Infrastrutture). L’incidente si è verificato alle 5 del mattino sulla Illidge road, coinvolta la motocicletta sulla quale i due viaggiavano e che è uscita di strada. La coppia è stata trovata ferita ed in gravissime condizioni ma non c’è stato niente da fare per salvarli.

Secondo il quotidiano locale thedailyherald.sx, la polizia ha avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

