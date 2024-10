Calcio

SARONNO – Il programma dello scorso weekend, per quanto concerne lo sport locale, non è stato avaro di emozioni.

Calcio

Nel calcio, in Eccellenza la sconfitta del Fbc Saronno nell’anticipo di sabato, domenica ko dell’Ardor Lazzate e pari per la Caronnese.

In Promozione torna al successo il Ceriano e spicca il poker dell’Universal Solaro che va in testa alla classifica.

In Prima categoria, prosegue la marcia vincente di Sc United e Rovellasca.

In Seconda categoria, tra l’altro, il passo falso interno del Dal Pozzo.

Basket

Niente da fare per l’Az Robur Saronno che a Desio, per il campionato maschile di serie B Nazionale, dà vita all’ennesima bella prestazioni, però non coronata dalla vittoria.

Volley

Al via anche la serie B maschile, buona partenza per Saronno e Limbiate, sconfitta invece per Caronno.

