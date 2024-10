Basket

SARONNO – “Si torna a casa, al Palaborsani di via Legnano a Castellanza, per il turno infrasettimanale della quinta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West”: la Az Robur Saronno si prepara all’appuntamento di giovedì sera, con l’obiettivo di mettere a segno la prima vittoria stagionale, dopo tante belle partite nelle quali però non è mai rrivato il successo. L’avversario si profila però di altissimo livello, si annuncia quindi una gara decisamente complicata.

E’ adesso iniziata la prevendita ed il modo migliore per assicurarsi un biglietto ed entrare direttamente al Palaborsani senza neanche fermarsi alla cassa, è quello di comprarlo online già in questi giorni: per acquistare i biglietti online per la gara di giovedì 17 ottobre, inizio alle 20.30, contro Treviglio è sufficiente visitare il link a seguire:

(foto Bereket Bellini: una fase di gioco dell’ultimo incontro dei saronnesi, perso a Desio)

