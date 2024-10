ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Dal 21 al 26 ottobre, sarà possibile vaccinarsi contro l’influenza all’interno del Palazzetto dello Sport di via Uboldo, l’inoculazione sarà effettuata dai medici della cooperativa medica Esculapio, e sarà effettuata dalle 9 alle 12.

I pediatri presenti effettueranno la vaccinazione ai minori dai 2 ai 14 anni. Le vaccinazioni antinfluenzali sono gratuite per coloro che sono nati nel 1964 e precedenti, le donne in gravidanza fino a 6 settimane post partum, i minori di età tra i 6 mesi e i 17 anni, e le persone a rischio in caso di patologia.

dal 4 novembre potranno essere vaccinati tutti i cittadini che non rientrano nelle categorie elencate, e si effettueranno in via Zari presso il Centro medico, previo appuntamento.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti