Cogliate

COGLIATE – La prima, l’originale, la più copiata ma anche la più vissuta festa di Halloween, torna a prendere vita. Per il quinto anno l’ormai tradizionale Festa di Halloween torna ad animare il centro di Cogliate. Il 31 ottobre, a partire dalle 19, grandi e piccini sono invitati a partecipare a una serata all’insegna del divertimento, con giochi, musica, balli e tanto intrattenimento.

L’evento si svolgerà nel centro storico di Cogliate ed all’interno del parco di via De Gasperi.

Tra gli appuntamenti principali:

⁠⁠Percorso pauroso: all’interno del parco verde, nel cuore del paese, verranno allestite numerose postazioni, a cura dell’associazione Elena e i Cavalli, dove sarà possibile rivivere scene di paura tratte da famosi film; il percorso sarà diviso in due zone: una zona riservata ad adulti e bambini ed una zona, molto spettrale, riservata solo ad adulti e persone molto coraggiose.

⁠⁠Spettacoli: esibizione di danza a cura del gruppo più giovane dei ballerini della scuola di danza Team Diamante. Prenderanno vita emozionanti spettacoli di fuoco e sarà possibile incontrare, per le vie del centro storico, fantasiosi personaggi illuminati a led. Quest’anno avremo tra gli intrattenimenti il famoso Mago Arty, comparso molte volte sulle televisioni nazionali che intratterrà tutti i presenti. Un palco ospiterà tutti gli spettacoli, al termine dei quali la musica farà da padrone con l’esibizione dell’eclettico artista Dj Funky.

Luna Park: Sarà presente anche quest’anno un’area luna park con giostre, attività e giochi gonfiabili per far divertire i più piccoli ma anche i più grandi.

⁠⁠Punti ristoro: saranno presenti diversi punti ristoro food & beverage con specialità culinarie provenienti da tutto il mondo e si spazierà dal pesce alla carne, dai fritti ai dolci e proposte culinarie uniche nel loro genere.

I più piccoli potranno girare per le vie del paese raccogliendo dolcetti nelle attività commerciali che partecipano all’iniziativa. La manifestazione è organizzata dal Comune di Cogliate in collaborazione con diverse associazioni locali, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione e sinergia, tra le associazioni e i commercianti del territorio. L’Amministrazione Comunale ringrazia la Società Brianzacque per la sponsorizzazione dell’evento.

Si prevede, come per le edizioni precedenti, un importante afflusso di famiglie provenienti da tutto il territorio provinciale e proprio per questo il centro storico interessato sarà interamente reso pedonale per garantire la sicurezza dell’evento.

Per l’accesso al percorso, è necessario prenotare il proprio ticket, per poter garantire un ingresso fluido e sicuro ai numerosi habituè della manifestazione.

Non perdete l’occasione di trascorrere una serata indimenticabile con amici e famiglia. Vi aspettiamo numerosi!

Per prenotare l’ingresso al percorso e per maggiori informazioni sul programma, è stato creato un apposito sito web all’indirizzo www.hallowest.it oltre che all’evento Facebook che sarà costantemente aggiornato.

