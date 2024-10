Città

SARONNO – L’ex sindaco Dante a caccia di funghi trova… una piazza di spaccio.

Inizio settimana movimentato a Saronno dove ieri mattina, lunedì 14 ottobre, si è registrato un black out nella zona del centro storico. Diverse le famiglie e le attività che si sono ritrovate senza corrente elettrica e quindi senza luce, cosa non semplice vista la giornata decisamente grigia e buia e senza la possibilità di usare pc, televisioni ed elettrodomestici.

Si è spenta Costanza Reina figlia di Augusto Reina e della moglie Luciana. A darne la notizia con un profondo messaggio di cordoglio la società calcistica Caronnese dove Costanza, dopo la morte del padre storico patron oltre che della società rossoblu anche dell’Illva Saronno nota per il celebre liquore Disaronno e per altri marchi come i vini Corvo e Duca di Salaparuta, aveva seguito il team con una grande attenzione per le giovanili.

Una donna di Limbiate ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Sint Maarten, isola dei Caraibi che fa parte del Regno dei Paesi Bassi. I sinistro si è verificato la mattina dell’altro giorno.

E’ un 38enne di Busto, l’uomo morto a Rescaldina. Ancora caos treni a causa di un guasto a Certosa.

L’1-0 incassato sabato a Casteggio costa la panchina a mister Marco Varaldi, allenatore del Fbc Saronno. Nella tarda mattina di ieri il club del direttore generale Marco Proserpio ha infatti comunicato l’esonero del tecnico, che era arrivato al Saronno quest’estate, proveniente dal Base 96 Seveso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

15102024