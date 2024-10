CESANO MADERNO – “Cesano e gli animali: la nostra città si è distinta all’Euro dog show di Celje in Slovenia, competizione internazionale di bellezza canina. Lo scorso 5 ottobre il bellissimo labrador Harry si è aggiudicato il primo premio, divenendo “giovane campione europeo 2024”. Felici e orgogliosi i proprietari Nicole Lombardo e Matteo De Tommaso“. Così una nota dell’Amministrazione civica cesanese.

Una vittoria che consentirà al campione di partecipare il prossimo marzo al prestigioso evento mondiale Crufts che si tiene in Inghilterra. “Complimenti – dicono dal Comune – Sono risultati che parlano di amore per gli animali. Un’attenzione che rappresenta un obiettivo anche del Comune: accanto alla cura viene promossa la responsabilità dei proprietari, in particolare di cani, per garantire il decoro della città e la sicurezza delle persone. Durante l’anno vengono patrocinati corsi ad hoc, per tutelare la salute e il benessere animale, ma anche per “educare” ad un corretto comportamento, con riferimento per esempio all’obbligo di raccogliere le deiezioni canine, lasciando pulite le strade cittadine”.