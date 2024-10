Altre news

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il discorso della gerenzanese Lisa Molteni all’evento “Patto per il Nord“, dove ha parlato in qualità di rappresentante di Grande Nord:

“Oggi non siamo qui per discorsi di circostanza. Oggi parliamo di una questione fondamentale: la libertà e l’autonomia dei nostri territori. Con l’adesione al ‘Patto per il Nord’ facciamo una scelta precisa, netta: rivendichiamo il nostro diritto di decidere per noi stessi, di non dipendere dalle scelte fatte altrove, spesso senza tener conto delle reali necessità di chi vive e lavora qui. Siamo lombardi, e sappiamo bene cosa significa rimboccarsi le maniche e far funzionare le cose. Non siamo qui per chiedere, ma per affermare il nostro diritto di gestire le risorse che produciamo, di decidere dove investire, come crescere e come far prosperare la nostra terra. Questo è il vero significato del federalismo: dare potere ai territori, affinché possano essere protagonisti del proprio sviluppo, senza vincoli calati dall’alto. Lombardia è sinonimo di eccellenza, di lavoro duro, di innovazione. Con questo Patto chiediamo che venga rispettato il principio che chi meglio conosce i bisogni di un territorio sia anche colui che ne decide il futuro. La nostra autonomia non è una richiesta, è un diritto. Un diritto che difendiamo perché sappiamo che solo attraverso il federalismo possiamo garantire crescita, servizi efficienti e opportunità reali per chi vive e investe nel nostro territorio. Siamo stanchi di essere sempre quelli che tirano la carretta per tutti, senza vedere riconosciuti i nostri sforzi. Ora è il momento di riprenderci la responsabilità di decidere del nostro destino, con coraggio e determinazione. È per questo che ho aderito con convinzione al ‘Patto per il Nord’: perché dobbiamo essere noi, con la nostra storia, il nostro lavoro e la nostra capacità, a scrivere il futuro della Lombardia.”

