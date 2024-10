iltra2

VENEGONO SUPERIORE – La Guardia di Finanza di Lodi ha sequestrato un’area di 31.000 metri quadrati nel territorio lodigiano, utilizzata come discarica abusiva. L’operazione è stata resa possibile grazie all’intervento della Sezione aerea delle Fiamme Gialle, denominata “Volpe”, decollata dalla base di Venegono Superiore. L’area è stata immediatamente posta sotto sequestro probatorio e i proprietari dei terreni, insieme al titolare dell’impresa coinvolta, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lodi per violazioni del Testo Unico Ambientale.

Le indagini, avviate a seguito di ripetuti sorvoli aerei, hanno permesso di individuare quattro aree di discarica non autorizzata, situate tra i comuni di Caselle Landi, Santo Stefano Lodigiano e Cornovecchio, in prossimità del bacino del Po e del Parco Adda Sud. In queste zone, venivano depositati rifiuti metallici in modo incontrollato.

In particolare, su un terreno intestato a tre membri della stessa famiglia, utilizzato da una ditta individuale di un loro parente, sono stati rinvenuti capannoni e veicoli, rottami e attrezzi agricoli in metallo, alcuni dei quali coperti dalla vegetazione e privi di misure adeguate per evitare lo sversamento di oli e liquidi inquinanti. Le coperture dei capannoni in fibrocemento e i cumuli di materiali similari saranno sottoposti ad analisi per verificare l’eventuale presenza e il grado di degrado dell’amianto.

15102024