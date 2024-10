Cronaca

LOMAZZO – Lomazzo e altri comuni della provincia di Como sono stati interessati da una operazione della Guardia di Finanza, che ha effettuato controlli per contrastare le violazioni in ambito lavorativo e fiscale. L’operazione, che ha coinvolto anche Luisago, Erba, Cantù e Uggiate con Ronago, ha portato alla scoperta di irregolarità significative.

L’esito delle verifiche

In particolare, in un esercizio commerciale è stata riscontrata la presenza di due lavoratori in nero di nazionalità italiana. A causa di questa violazione, la Guardia di Finanza ha richiesto al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como l’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività. La sospensione è stata motivata dal fatto che oltre il 10 per cento del personale presente sul luogo di lavoro era impiegato senza il corretto inquadramento contrattuale. Per poter riaprire, il datore di lavoro dovrà regolarizzare i lavoratori e pagare le sanzioni previste.

Oltre alle violazioni in ambito lavorativo, durante i controlli fiscali sono stati elevati sette verbali per mancata memorizzazione dei corrispettivi, uno per omessa manutenzione del registratore di cassa e un altro per il mancato pagamento del canone Rai. Questi interventi dimostrano l’impegno costante della Guardia di Finanza nel monitorare il rispetto delle normative fiscali e del lavoro su tutto il territorio.

(foto archivio: una pattuglia della Guardia di finanza del comando lariano)

