TRADATE – Sarebbe l’immagine di un lupo, quella nei giorni scorsi immortalata da una fototrappola presente nel Parco Pineta per raccogliere le immagini delle specie presenti. Si tratta del primo avvistament di questo genere nella zona da tantissimi tempo a questa parte.

L’ipotesi più probabile è che l’animale sia arrivato dai monti svizzeri, attraversando alcuni corridoi naturali fino al parco che si sviluppa alle porte di Tradate. Potrebbe essere lo stesso lupo che ha attaccato un vitello nella zona di San Bernardo, al confine con Lonate Ceppino.

Nel parco Pineta, area naturalistica che si sviluppa fra Tradatese e vicino comasco, la presenza crescente di fauna selvatica come cinghiali, cervi, daini e caprioli sta diventando un’emergenza, poiché questi animali, che si muovono spesso in branco, rappresentano prede potenziali per i lupi. Questo spiegherebbe la presenza del lupo in aree dove solitamente non era presente. Ora resta da capire se sia solo o parte di un gruppo.

(foto archivio)

15102024