CASTIGLIONE OLONA / TRADATE – Pedone investito a Castiglione Olona: è accaduto in via Battisti, tratto locale dell’ex statale Varesina, ieri alle 16.20: sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza del Sos per soccorrere un uomo di 71 anni. Il paziente non è comunque apparso in condizioni preoccupanti. E’ stato trasportato con l’autolettiga al vicino ospedale “Galmarini” di Tradate, per essere medicato di alcune contusioni. I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità dell’incidente stradale.

A Tradate ieri alle 14 in via Rossini è stato investito un ciclista; sul posto sono intervenute una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e l’ambulanza della Croce rossa per soccorrere una donna di 53 anni, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. La cinquantatreenne è stata trasportta all’ospedale cittadino per essere medicata.

15102024