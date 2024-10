news

Pepe Unchained è un nuovo progetto che ha come fulcro una blockchain Layer 2 costruita su Ethereum.

Quest’ultimo è progettato per facilitare la creazione di meme coin, promettendo commissioni di transazione più basse e tempi di elaborazione più rapidi, in maniera similare a soluzioni Layer 2 popolari come Solana e Avalanche. Per chi fosse interessato a comprare i token $PEPU, è possibile acquistarli utilizzando ETH, USDT o carte di credito.

Inoltre, gli acquisti possono essere effettuati con BNB; tuttavia, se quest’ultimo avviene su Binance Smart Chain durante la vendita, gli investitori non avranno diritto al rendimento annuo del 113%.

Pertanto, si consiglia di acquistare su Ethereum se si desidera sfruttarne i vantaggi. L’importo totale dei token messi in staking ha raggiunto vette elevate, a dimostrazione dell’enorme interesse per $PEPU.

La prevendita di Pepe Unchained raggiunge $19 milioni

Attualmente in fase di prevendita, Pepe Unchained ha già raccolto $19 milioni in finanziamenti. Gli esperti prevedono un notevole potenziale di crescita, che dopo il lancio ufficiale del progetto secondo alcuni potrebbe concretizzarsi in un aumento delle entrate da 20 a 50x per i primi investitori.

Questo rappresenta un’opportunità interessante per chi vuole entrare nel mercato prima dell’adozione e il lancio ufficiale.

Pepe Unchained (PEPU) offre opportunità concrete, soprattutto per chi è interessato a progetti che permettono di generare un reddito passivo.

Gli investitori possono beneficiare in maniera importante del suo sistema di staking grazie anche ai rendimenti dei pool di liquidità.

I rendimenti previsti infatti saranno distribuiti su due anni, con un rendimento stimato del 128%.

Tale rendimento sullo staking si basa sui token assegnati ai pool di liquidità, ma prima di partecipare gli investitori devono verificare le commissioni e le regole specifiche per il token PEPU.

Pepe Unchained si concentra molto anche sul mondo delle meme coin

Pepe Unchained si distingue come una meme coin all’avanguardia e da tenere d’occhio non solo perché si basa una blockchain di livello 2, Pepe Chain, che offre transazioni veloci e commissioni basse, rendendola interessante per i trader attivi.

Infatti a differenza di altre blockchain di livello 2, come Arbitrum e Base, PEPU è progettato specificamente per le meme coin, che hanno possibilità di crescere nella piattaforma.

Questa configurazione attira anche l’interesse degli sviluppatori. Infatti la rete Pepe Unchained dispone anche di un DEX personalizzato, di un block explorer e di un ritorno rapido su Ethereum. Il team è anche concentrato sull’espansione dell’ecosistema con il lancio di un programma di sovvenzioni per gli sviluppatori.

Per chi sta pensando di investire in Pepe Unchained, questo è il momento giusto. La prevendita è già attiva e ha raccolto già $19 milioni da investitori anche esperti, segno che il progetto inizia a godere di forte fiducia.

Al costo attuale di $0,00998 per PEPU, il progetto sta attirando molta attenzione. Ma il prezzo di prevendita aumenterà a breve, quindi è importante agire in fretta.

Il progetto accetta diversi metodi di pagamento, tra cui ETH, USDT, BNB e carte di credito/debito. Il punto forte della prevendita è la possibilità di depositare i token $PEPU immediatamente dopo l’acquisto, con un APY del 117%, anche se questo numero diminuirà man mano che più persone otterranno i loro token.

Una volta completata la vendita, si apriranno le richieste per i token e presto seguirà l’elenco su DEX. Anche se i dettagli non sono ancora stati resi noti, la comunità di Pepe Unchained è entusiasta della lista. Con l’avvicinarsi del tipico rally delle criptovalute, $PEPU potrebbe essere pronta per una grande mossa. Tutto sembra essere al posto giusto perché Pepe Unchained abbia un forte impatto.

Per partecipare alla prevendita del token $PEPU, basta visitare il sito ufficiale pepeunchained.com.