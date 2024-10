Città

SARONNO – Un appello dai sindacati per risolvere, il prima possibile, i problemi dell’istituzione Zerbi che gestisce le scuole materne cittadina. E’ arrivato nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre, con una nota firmata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp.

Ecco il testo integrale

Intanto che la politica litiga l’istituzione monsignor Zerbi è dal mese di giugno 2024 che praticamente è senza dirigente responsabile dell’Ente.

Prima il pensionamento del dirigente (fatto noto) poi la nomina dal 28 agosto da parte del consiglio di amministrazione di un direttore amministrativo facente funzioni in attesa della nomina del nuovo direttore da parte del sindaco di Saronno.

Il Cda, inoltre, ha “conferito mandato al presidente di intervenire presso l’ente comunale per sollecitare l’erogazione delle risorse personali necessarie al miglior funzionamento dell’istituzione”.

Interlocuzioni con l’ente comunale che non hanno sortito alcun effetto. Con nota del 26 settembre 2024 il funzionario ha dichiarato la indisponibilità a proseguire nel ruolo di facente funzioni di direttore amministrativo, scelta riteniamo appropriata in considerazione delle responsabilità civili e legali che un direttore amministrativo di un ente di tale portata ha verso terzi, non da ultimo verso la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Risultato? Al 14 ottobre 2024 siamo come al 1 agosto 2024, senza direttore amministrativo che abbia la responsabilità amministrativa dell’ente.

A questo punto le domande seppur provocatorie ma riteniamo lecite sono:

– cosa vuole fare l’Amministrazione Comunale dell’Istituzione Mons Zerbi?

– ha in progetto altre soluzioni?

– quali risposte intende dare alle oltre cento lavoratrici e lavoratori dell’istituzione e ai 600 bambini e relative famiglie che frequentano le scuole dell’infanzia di Saronno?

Una cosa è certa abbiamo necessità di risposte urgenti, immediate, non è possibile che dall’inizio del 2023 l’istituzione sia costantemente in una situazione di precarietà che solo grazie al senso del dovere dei dipendenti, alla loro professionalità e alla consapevolezza di avere in carico la parte più fragile della cittadinanza continuano imperterriti a fornire un servizio di eccellenza.

Però ora basta, chi ha potere decisionale deve decidere subito.

