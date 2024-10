Città

SARONNO – A Saronno, da sabato 19 a domenica 27 ottobre 2024, si svolgerà la diciannovesima edizione della manifestazione fotografica Saronno Fotofestival, organizzata dal gruppo fotografico Agorà Saronno (Gfas). L’evento ha il patrocinio del comune di Saronno, la collaborazione della fondazione Casa di Marta, del Museo dell’Illustrazione e il contributo come media partner de ilSaronno e di Radiorizzonti in Blu.

All’interno del contesto del Fotofestival, appuntamento che rende la fotografia protagonista Saronno, si inserisce la mostra “I nascosti” dell’autrice Valentina Tamborra, ospitata da Casa Morandi (Sala Nevera, viale Santuario, 2). In mostra un estratto di un corpus più ampio che narra dei Sami, popolo nativo europeo diviso dalle frontiere di quattro stati. Il terzo capitolo di una trilogia con cui la fotografa ha voluto raccontare le popolazioni che vivono l’Artico. Ambientato nella contea del Finnmark, in Norvegia, il progetto racconta una cultura antica e moderna che ha nel legame con la natura e nel forte dialogo con essa la sua forza più grande. In passato vittima di nazionalismi, oggi in pericolo per via del cambiamento climatico e di una politica di green economy che rischia di entrare in conflitto con il modello di vita dei nativi, questo popolo esiste e resiste e ha molto da insegnare a chi vorrà e saprà ascoltare.

Photo-editing e curatela: Giuseppe Creti. Progetto in collaborazione con: Minimum fax/ Fujifilm Italia / Inside Over / Northern.

(foto di Valentina Tamborra)

