SARONNO – Nel mese di ottobre si aprono i festeggiamenti per il trentennale del museo della ceramica G. Gianetti: durante questi tre decenni il museo è cresciuto per numero di opere, attività e visitatori, venendo riconosciuto in ambito nazionale e internazionale per la bellezza e la qualità delle sue collezioni.

Tema guida delle attività che dureranno un intero anno è la tavola, esplicata in tutte le sue caratteristiche: dall’oggetto d’uso artigianale alla scultura, dal design alla performance gestuale. A coronamento di questo importante traguardo è stata inaugurata, sabato 5 ottobre, la mostra del maestro artista Ugo La Pietra dal titolo “L’oggetto significante”, in collaborazione con la galleria Il Chiostro Arte & Archivi, diretta da Marina Affanni. La mostra, disposta nelle due sedi, presenta mediante una narrazione forte, ammiccante, persino ironica le opere in ceramica e i disegni correlati.

Il museo della ceramica G. Gianetti mette in luce in particolare le opere della ricerca “Genius Loci”, oggetti in ceramica realizzati a Vietri sul Mare, Polizzi Generosa (PA), Albissola Marina, Gubbio (bucchero umbro) e Umbertide, dove La Pietra ha potuto sperimentare con la ceramica un progetto di “tradizione rinnovata”. Sono in mostra anche le due installazioni: “Ultima cena” e “Libri aperti”. “La storia di Ugo La Pietra è strettamente legata al mondo della ceramica, che, pur non essendo il medium principale dei suoi lavori, dialoga con tutti gli aspetti intrinsechi e sottesi di questo materiale. La sua narrazione è forte, ammiccante, persino ironica, ma soprattutto ci racconta del nostro mondo visto attraverso la materia che da sempre accompagna l’uomo. Ed è proprio in questo percorso, che prende sentieri diversi, dall’oggetto d’uso alla scultura, dal design alla performance gestuale, dall’artigianato abilissimo all’arredo urbano, che ci ritroviamo quando l’artista compie il gesto di reinventare la materia” queste le parole della direttrice Mara De Fanti.

Alla galleria Il Chiostro Arte & Archivi sono esposti dipinti, opere su carta e ceramiche che portano con sé, dentro la forma del “vaso”, dichiarazioni importanti, appartenenze e tradizioni. La mostra sottolinea la creatività esplosiva e in continuo rinnovamento di Ugo La Pietra.​ “Il nuovo spazio della galleria Il Chiostro Arte & Archivi orgogliosamente fa da contenitore ai lavori de “l’oggetto significante” che sono dipinti, opere su carta e ceramiche in cui sono conservate, dentro i numerosi vasi, soggetti della serie, importanti dichiarazioni, appartenenze e tradizioni. Attraverso una reinvenzione ironica, colorata, sorprendente degli elementi, come già era stato esposto in passato dalla galleria in varie collettive e in occasione de “Il verde risolve” del 2015, la mostra rivela ancora una volta la creatività vivace, significante e divertita di Ugo La Pietra” così specifica Marina Affanni.

Nelle sedi espositive sono presenti anche due video installazioni di Lucio La Pietra che traggono ispirazioni dalle opere del padre: alla galleria il Chiostro Arte e Archivi “Fittile”, visione digitale di oggetti in trasformazione, creata in occasione della mostra del 2021 alla Triennale di Milano, mentre il museo della ceramica G. Gianetti ospita “Rizòmata”, che racconta il ciclo eterno di nascita e distruzione della materia. Per l’occasione è stato pubblicato il catalogo Ugo La Pietra “L’oggetto significante” con testi di U.L.P.

Eventi Correlati:

sabato 12 ottobre, dalle 15 alle 18: laboratorio di decorazione piatto

giovedì 17 ottobre, dalle 20.30 alle 22.30: laboratorio ceramica Raku

sabato 19 ottobre e sabato 16 novembre, dalle 16 alle 17.30: laboratorio per bambini

giovedì 24 ottobre, dalle 20: La cena delle meraviglie – incontro tra cibo e artigianato

sabato 26 ottobre, dalle 16 alle 18: laboratorio ceramica Raku

giovedì 14 novembre, dalle 20.30 alle 22.30: laboratorio Chat & Clay – modellazione libera tra chiacchiere e argilla

sabato 23 novembre, dalle 17 alle 19: Dripping time – decorazione piastrelle

