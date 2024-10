Città

SARONNO – C’è tempo fino al 16 ottobre per prenotare il proprio posto per la tradizionale cena contadina d’autunno del gruppo storico Sant’Antoni da Saronn. Si terrà sabato 19 ottobre alle 19:30 nella Sala Premoli, in via San Francesco 15, a Saronno. L’evento rappresenta un’opportunità per riscoprire i sapori autentici della cucina contadina lombarda, il tutto con un contributo alla conservazione della storica chiesetta di Sant’Antonio.

Il menù adulti, proposto al costo di 22 euro, offre un viaggio nei sapori locali. Si comincia con un ricco misto di salumi e formaggi, seguito da un piatto di lingua salmistrata con salsa verde. Il primo piatto è rappresentato dai tradizionali pizzoccheri alla valtellinese, mentre per secondo si potrà gustare un delizioso arrosto accompagnato da ratatouille. Il pasto si conclude con una tipica torta paesana lombarda, il tutto accompagnato da vino rosso Merlot e acqua, oltre a caffè e digestivo.

Per i più piccoli, è previsto un menù bambini al costo di 10 euro, che include pasta al pomodoro, cotoletta impanata con patatine, torta paesana lombarda e acqua. Per i bambini sotto i 6 anni, la cena è gratuita.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 16 ottobre, chiamando o scrivendo su Whatsapp al 351 883 6631, o inviando un’email a [email protected]. Si raccomanda di segnalare eventuali intolleranze o allergie al momento della prenotazione.

