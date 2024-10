news

Il periodo di elezioni presidenziali negli Stati Uniti sta entrando nella sua fase più calda e con l’avvicinarsi di queste elezioni storiche, aumentano anche le previsioni sul futuro delle criptovalute. L’ex-presidente Donald Trump sembra essere il favorito tra gli investitori, soprattutto perché ha una posizione molto più chiara rispetto alla candidata Kamala Harris dei democratici.

Geoffrey Kendrick, capo degli asset digitali del gigante bancario Standard Chartered, ha rivelato una previsione in merito alla criptovaluta Solana, una delle più importanti del settore, subito dopo Bitcoin ed Ethereum. Sottolineando che, qualora Donald Trump dovesse vincere le elezioni presidenziali del 2024, SOL potrebbe vedere un incremento fino al 400%.

Questa informazione proviene da un’email che Kendrick ha inviato a CNBC, nella quale ha condiviso le sue proiezioni per il 2025 in caso di presidenza Trump. Gli incrementi potrebbero interessare anche altre criptovalute, tra cui Ether del 300% e Bitcoin del 200%. Previsioni che porterebbero SOL a un valore di oltre 700 dollari, ETH a oltre 9.650 dollari e BTC oltre 185.000 dollari entro la fine dell’anno. Ottimi investimenti, quindi, ma legati a un fattore molto influenzabile come quello delle elezioni.

Kendrick e gli ETF Solana

Geofrey Kendrick ha anche menzionato che un fondo negoziato in borsa su Solana sarebbe molto più probabile sotto l’amministrazione Trump rispetto a quella di Kamala Harris. Ha affermato: “In generale, riteniamo che l’amministrazione Trump sarebbe più favorevole all’ecosistema degli asset digitali rispetto a un’amministrazione Harris”.

Tenendo conto di questo elemento, ha aggiunto che nel caso la candidata democratica dovesse vincere le elezioni, Bitcoin potrebbe superare sia Ether sia Solana nel 2025. Ether potrebbe raggiungere un valore di 7.000 dollari, inferiore rispetto alla previsione a trazione repubblicana. Allo stato attuale, ETH ha un valore di poco superiore ai 2.500 dollari.

Gli investitori hanno colto la palla al balzo e queste affermazioni potrebbero aver giocato un ruolo importante nelle movimentazioni di SOL nelle ultime 24 ore, aumentate del 66,24%, così come la capitalizzazione di mercato a +3,84%, pari a 71,37 miliardi di dollari. Il prezzo di Solana è attualmente di 151,95 dollari.

