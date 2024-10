Città

SOLARO – A partire da ieri, lunedì 14 ottobre, e per i prossimi due mesi, la Sindaca di Solaro Nilde Moretti curerà personalmente le deleghe a Cultura e Legalità, Politiche per la Famiglia e il Lavoro, Educazione precedentemente affidate a Francesca Tramarin. L’assessore Tramarin sarà infatti impegnata in uno stage al Parlamento Europeo, un’opportunità unica di formazione curriculare per una giovane amministratrice che, dopo il conseguimento della laurea, sta approfondendo lo studio del processo di integrazione europea e lo farà nella massima istituzione politica continentale. Un’esperienza che le permetterà di tornare a Solaro con ancora maggiori competenze da mettere al servizio della cittadinanza. L’assessore rimane in carica seppur con stipendio sospeso, una casistica espressamente prevista dalla Legge.

