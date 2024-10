Calcio

ROVELLO PORRO – La Rovellese calcio ha festeggiato lo scorso fine settimana i suoi 50 anni, non solo ricordano il compleanno sui campi di gioco dove le varie formazioni – prima squadra e giovanili – di Rovello Porro sono scese in campo ma anche con una mostra di foto storiche che si è tenuta in paese.

Una occasione per i cittadini e per gli sportivi locali di ricordate il mezzo secolo di attività, decisamente intensa, della locale società calcistica, da sempre punto di riferimento di tanti giovani e meno giovani, amanti del calcio a Rovello Porro.

Sono state anche realizzate delle simpatiche magliette commemorative dell’anniversario.

(foto di gruppo sul campo per i cinquantesimo di attività della Rovellese calcio)

