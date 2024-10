iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Appuntamento domenica 20 ottobre con la 13′ edizione della “Cronoscalata del Piccolo Stelvio – Memorial Salvatore Colombo”, gara podistica/ciclistica amatoriale di 2 chilometri, non competitiva organizzata da Asd Compact Team ed inserita nel progetto “Cronoscalate Ciclovarese challange”.

Patrocinata dal Comune di Castiglione Olona , l’iniziativa è aperta a tutti e ci si potrà iscrivere la mattina stessa a partire dalle 8 partecipando con un’offerta minima di 10 euro o 5 euro se under 14. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

http://www.comune.castiglione-olona.va.it/…/mostra_news Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione:

Un evento davvero da non perdere per tutti gli amanti delle due ruote, non solo sotto il profilo sportivo ma anche e soprattutto dal punto di vista dell’aggregazione e del puro divertimento.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un precedente evento ciclistico nella zona)

16102024