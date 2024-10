iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona ha annunciato che giovedì 17 ottobre si terranno le riunioni delle commissioni consiliari nella sede comunale, situata in via Cardinal Branda Castiglioni. Durante le sessioni, che saranno pubbliche, si procederà all’insediamento delle commissioni e alla nomina del presidente e del vice presidente per ciascuna di esse.

Ecco il programma dettagliato degli incontri:

Ore 19 : Commissione Finanze e Bilancio

: Commissione Ore 19.15 : Commissione Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente

: Commissione Ore 19.30 : Commissione Sicurezza

: Commissione Ore 19.45 : Commissione Servizi alla Persona

: Commissione Ore 20: Commissione Cultura

Le riunioni rappresentano un momento importante per la vita amministrativa del paese, dove verranno discusse tematiche rilevanti per la comunità. L’accesso è aperto al pubblico, offrendo a tutti i cittadini l’opportunità di seguire da vicino i lavori e le decisioni delle commissioni.

Un’occasione preziosa per la cittadinanza di essere coinvolta e informata sulle principali questioni di interesse collettivo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

16102024