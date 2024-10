Politica

VARESE – “Nel momento in cui ci poniamo il problema di premiare sulla base di dati oggettivi la sostenibilità delle aziende, il Life Cycle Assessment può essere un ottimo strumento”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto, deputata di Italia Viva e vice-presidente della Commissione Agricoltura della Camera, nel corso della conferenza stampa di Giflex sul tema organizzata ieri a Montecitorio.

“L’attuale sistema fiscale non si presta completamente a riconoscere le innovazioni e gli investimenti delle imprese sulla base di una fotografia dinamica. L’approccio Lca consente di misurare gli impatti delle produzioni lungo l’intero ciclo di vita, e non soltanto rispetto a quanto superficialmente fa comodo a chi vuole usare la sostenibilità per estremizzare anche il dibattito pubblico. In più, adottare un modello di misurazione capace di fornire dati oggettivi sulla sostenibilità, gioverebbe alla revisione di un sistema fiscale che ad oggi premia soltanto investimenti puntuali e non di sistema. Le aziende hanno bisogno di essere sostenute in questo processo, e il nostro Paese ha bisogno di politiche industriali coerenti”, ha concluso.

16102024