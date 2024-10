news

Flockerz ($FLOCK) ha raggiunto i $600.000 nella sua ICO, continuando la sua missione di restituire potere alla comunità cripto.

Con il primo meccanismo Vote-to-Earn (V2E) al mondo, questi simpatici pennuti con eliche stanno conquistando la scena cripto, spinti da investitori desiderosi di avere maggiore controllo sulle loro meme coin.

Un altro motivo per cui gli investitori stanno accorrendo alla prevendita del token $FLOCK sono le allettanti ricompense di staking, attualmente al 2.959% di APY. Un’opportunità per aumentare i propri guadagni in quello che viene chiamato “la meme coin del popolo”.

Gli investitori possono entrare a far parte del movimento dietro Flockerz acquistando un token $FLOCK per soli $0,0057469. Tuttavia, con l’avanzare della prevendita e l’ingresso nella tredicesima fase, il prezzo salirà a $0,00576990 per accogliere nuovi investitori.

Pump.fun? Più che altro, il pump è divertente solo per uno

Il problema di molti progetti basati su meme coin, e persino di alcune iniziative cripto, è che spesso sono nelle mani di una sola persona. In questi casi, la decentralizzazione diventa uno slogan per sponsorizzare la tecnologia del token.

Quando è una sola persona a decidere tutto, il rischio che ceda alla tentazione di fare un colpo grosso aumenta notevolmente. Potrebbe infatti cedere il controllo per un’enorme somma ai grandi investitori (come i venture capitalist), sbilanciando la situazione a loro favore.

Questi grossi investitori spesso arrivano prima degli altri, lasciando ai piccoli investitori il ruolo di “exit liquidity”.

E, nei casi peggiori, questi progetti possono trasformarsi in truffe. I token senza audit adeguati sugli smart contract possono diventare terreno fertile per i rug pull, che solo nel 2024 hanno causato perdite per $1 miliardo agli investitori.

Rug pulls are a common occurrence in crypto. Here’s some reality checks: ⇢ Losses due to rug pulls may reach the $1 billion mark in 2024 (Currently sits on ~$500m).

⇢ Approximately 15 new scam tokens are identified every hour.

⇢ There are 2,000,000 + tokens on @pumpdotfun

⇢… pic.twitter.com/b7oaad4CeB — Eli5DeFi (@eli5_defi) October 11, 2024

Questi sono solo alcuni dei motivi per cui lasciare il controllo di un progetto a un singolo soggetto è una ricetta per il disastro. Ma con Flockerz, tutto questo sta per cambiare.

Flockerz introduce una governance comunitaria strutturata per le meme coin

Flockerz ha l’obiettivo di restituire il potere alla comunità, dove conta davvero.

Dopotutto, è la comunità che farà decollare il token verso la luna, e la saggezza collettiva di milioni di persone vale molto più delle decisioni di una sola persona, che potrebbe facilmente essere influenzata dal denaro.

Le meme coin, è vero, rappresentano il lato più leggero del mondo cripto. Prendono gli aspetti più complessi della tecnologia e li trasformano in token divertenti con mascotte che chiunque, con un po’ di familiarità con la cultura di internet, può apprezzare.

Ma questo non significa che non possano beneficiare di una governance comunitaria più organizzata. Quindi, oltre al rischio che i venture capitalist prendano il controllo o che lo sviluppatore del progetto sparisca, perché la comunità dovrebbe preoccuparsi di controllare una meme coin?

È qui che entra in gioco il meccanismo Vote-to-Earn, che permette agli investitori di guadagnare ricompense in $FLOCK per ogni decisione importante che prendono sul progetto.

All roads lead to Flockerz. Vote-To-Earn is going to change the way meme coins empower their community. pic.twitter.com/cqf1jaNPZJ — Flockerz (@FlockerzToken) October 5, 2024

Attraverso Flocktopia, la decentralized autonomous organization (DAO) di Flockerz, il progetto introduce questo sistema di ricompense e una struttura di governance chiara e ben definita.

Così, esprimere la propria opinione sulla direzione del progetto non sarà solo un vanto, ma porterà anche delle ricompense.

Flockerz: un nuovo standard per il futuro delle meme coin

Flockerz sta alzando l’asticella per le meme coin, superando i piani DAO di Shiba Inu ($SHIB) e diventando il primo progetto a coinvolgere attivamente la sua comunità nella governance.

In futuro, altre meme coin potrebbero adottare il modello Vote-to-Earn (V2E), ma i primi investitori di Flockerz possono essere fieri di sapere che il mondo cripto riconosce chi apre nuove strade. Basta guardare a Bitcoin ($BTC): la cripto per eccellenza, forse un po’ grezza, ma ancora la più preziosa.

Le meme coin rimarranno una parte centrale dell’industria cripto e nel 2024 hanno già avuto un impatto significativo da $60 miliardi. Man mano che il settore cresce, un $FLOCK per gli investitori di Flockerz potrebbe diventare il “Bitcoin delle meme coin.”

Acquistare token $FLOCK fa entrare subito nel “nido” di Flockerz, e simboleggia il coinvolgimento in questa nuova era di maggiore partecipazione comunitaria nei progetti cripto.

Se non si fa ancora parte del gruppo, e se non si possiedono $FLOCK o non si è ancora un “flocker” , basta andare sul sito ufficiale del progetto, collegare il wallet (ad esempio Best Wallet) e prendere qualche $FLOCK con ETH, BNB, USDT o persino con una carta di credito.

Come detto, Flockerz offre agli investitori la possibilità di raddoppiare le proprie partecipazioni grazie a un incredibile APY del 2.959%, di cui si può beneficiare subito.

A differenza di altri progetti gestiti da una sola persona, con smart contract poco trasparenti, il contratto di Flockerz è stato interamente verificato da Coinsult, offrendo tranquillità.

Basta unirsi alla comunità di Flockerz su X e Telegram per rimanere aggiornato sugli sviluppi più recenti.