Eventi

GERENZANO – Il Parco dei Mughetti conclude il suo “Circuito podistico dei Mughetti” con l’ultimo atteso appuntamento: la sesta edizione della “Camminata con i Corsalus“, che si terrà domenica 20 ottobre a Gerenzano. L’evento, organizzato dalla polisportiva Salus Gerenzano – Sezione runner, avrà il supporto del comune e della cooperativa Ardea Onlus, responsabile della gestione del Parco degli Aironi.

Questa manifestazione non competitiva, inserita nel programma “Ambienti@moci 2024“, partirà dal palazzetto dello sport di via Inglesina, con un percorso suggestivo tra campagne e boschi, e attraverserà il Parco degli Aironi. I partecipanti potranno iniziare a camminare liberamente tra le 8 e le 9, rendendo questo evento un’occasione perfetta per godere della natura locale e concludere in bellezza il circuito podistico di quest’anno.

(foto d’archivio)

