CASTIGLIONE OLONA – Anche Castiglione Olona ha deciso di accogliere la “Biblioteca errante” tra le mura dell’asilo nido comunale.

Questo progetto, spiegano dal Comune, “nasce dal desiderio e dallo sforzo di noi volontari e volontarie del programma nazionale “Nati per leggere” di promuovere la buona pratica della lettura in famiglia intercettando bambini e genitori direttamente nei luoghi più familiari e trasversali del loro quotidiano: su tutti, la scuola. Una bellissima casetta/contenitore verrà posizionata nella vostra scuola dove resterà per circa due mesi; la casetta sarà piena di libri accuratamente scelti secondo criteri di qualità, varietà e adeguatezza all’età dei bambini destinatari. Sarà una vera e propria biblioteca temporanea dalla quale le famiglie saranno invitate a prendere in prestito i libri, portarli a casa e leggerli insieme”.

Concludono dal Municipio: “Crediamo che l’ampia disponibilità e la facilità di accesso ai libri possa invogliare al prestito anche famiglie che solitamente non frequentano librerie e biblioteche comunali e che spontaneamente faticano a far entrare libri per l’infanzia in casa propria”.

(foto archivio: una casetta dei libri a Rovello Porro)

15102024