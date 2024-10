Cronaca

LOMAZZO – In orario serale a Lomazzo i carabinieri sono intervenuti per fermare un uomo di 57 anni che, nonostante il divieto di avvicinamento, si era presentato presso l’abitazione di una donna che lo aveva già denunciato in passato. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe insultato la donna, suonando insistentemente il campanello e danneggiando il citofono.

Allarmata dalla situazione, la donna ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo dei carabinieri, il 57enne ha reagito con crescente aggressività, rendendo necessario il suo trasferimento in caserma. Anche lì, l’uomo ha continuato a minacciare i militari. È stato quindi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per la violazione del divieto di avvicinamento precedentemente emesso nei suoi confronti. Il fatto risale allo scorso fine settimana.

16102024