Città

SARONNO – CERIANO LAGHETTO – Il primo mese di scuola è un traguardo importante per le studentesse e gli studenti dell’Ignoto Militi, scuola primaria dell’istituto comprensivo Ignoto Militi di Saronno, e per celebrare questo momento speciale, la scuola ha organizzato una memorabile uscita didattica al Frutteto del Parco con operatori agrituristici di Ceriano Laghetto.

L’escursione è stata un’opportunità unica per i bambini di immergersi nella natura e di sperimentare in prima persona la gioia della raccolta delle mele. Il viaggio verso il frutteto è stato un’avventura in sé. Gli alunni più grandi hanno assunto il ruolo di mentori, guidando i più piccoli con entusiasmo e responsabilità sia durante il tragitto a piedi sia nel viaggio in treno. Questo ha non solo rafforzato lo spirito di comunità e collaborazione tra gli studenti, ma ha anche offerto ai più giovani un senso di sicurezza e fiducia.

Una volta arrivati al Frutteto del Parco, i bambini hanno avuto l’opportunità di esplorare l’incantevole paesaggio e di imparare di più sulla coltivazione delle mele, un’attività che ha stuzzicato la loro curiosità naturale. Muniti di cesti e sorrisi, hanno lavorato insieme per raccogliere i frutti maturi, scoprendo il piacere del lavoro di squadra e l’importanza della natura. L’esperienza è stata arricchita da momenti educativi in cui i bambini hanno appreso interessanti nozioni sulla biodiversità e sulla sostenibilità ambientale. Gli insegnanti hanno colto l’occasione per integrare lezioni di scienze naturali, offrendo spiegazioni sulle diverse varietà di mele e sull’ecosistema del frutteto. Con gusto tutti, grandi e piccini hanno assaggiato un succo di frutta fresca offerto loro dall’azienda.Anche il momento ludico nell’area giochi non è mancato.

Al termine della giornata, gli studenti sono tornati a scuola con zainetti pieni di mele e cuori pieni di ricordi preziosi. L’uscita si è rivelata un successo sotto ogni aspetto, rafforzando i legami tra gli studenti e fornendo un’esperienza educativa che va oltre le mura della classe. L’uscita al Frutteto del Parco è stata così ben accolta che molti sperano di poterla rivivere in futuro, trasformandola in una tradizione annuale. Questa esperienza non solo ha reso il primo mese di scuola memorabile, ma ha anche insegnato lezioni di valore che dureranno a lungo.

guarda tutte le foto 17



I bambini della Ignoto Militi al Frutto del Parco: ecco tutte le foto della giornata

(foto della giornata)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti