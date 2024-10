Altre news

SARONNO – Secondo 3b meteo, a Saronno oggi i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli che si protrarranno per tutta la giornata. Si prevedono accumuli di pioggia di circa 29 mm nelle prossime ore. La temperatura massima sarà di 16°C, mentre la minima sarà di 15°C. Lo zero termico si attesterà a 3290 metri. I venti saranno moderati al mattino, provenienti da Est, mentre nel pomeriggio diventeranno tesi e soffieranno da Est-Sudest. È stata emessa un’allerta meteo per pioggia.

Per la Lombardia, 3b meteo segnala una giornata di mercoledì dominata da un’area di bassa pressione che porterà maltempo diffuso con piogge e rovesci, localmente temporaleschi. Sulle basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche, il tempo sarà perturbato con piogge diffuse e rovesci, talvolta temporaleschi. Nelle basse pianure orientali e sulle Prealpi orientali, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con piogge deboli, che si intensificheranno nel pomeriggio, portando rovesci anche di tipo temporalesco. I venti saranno moderati, provenienti da est e ruoteranno verso nord-est. Lo zero termico si aggirerà intorno ai 3500 metri.

