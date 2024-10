ilSaronnese

UBOLDO – Ad Uboldo sorgerà un parco fotovoltaico, un passo verso la realizzazione di una comunità energetica. La notizia è arrivata nei giorni scorsi, quando Regione Lombardia ha approvato il piano cave della provincia di Varese, che prevede la cessione di 20 ettari, quindi 200mila metri quadrati, alla minicava Fusi di Uboldo.

Proprio qui sorgerà un parco fotovoltaico, un primo passo verso la realizzazione di una comunità energetica e verso il risparmio energetico. L’intenzione dell’amministrazione è quella di usare l’energia per abbattere i costi degli edifici comunali, ma anche coinvolgere Sos, Caritas e circa 50 edifici Aler, con cui è già aperto un dialogo, per aiutare le famiglie in difficoltà a sostenere i costi energetici.

Un progetto che fa ben sperare gli amministratori, che sottolineano l’obiettivo di far scendere i costi delle spese e delle bollette degli edifici comunali. Secondo i calcoli del Comune, infatti, dovrebbero bastare 10 ettari per introitare 100mila euro all’anno dall’affitto del terreno.

Al momento, però, è necessario procedere con gradi: ora è necessario intervenire nella minicava, riempiendo il buco o livellando il terreno, così da poter installare gli impianti. Dopodiché verrà indetto il bando, per affittare lo spazio a qualche operatore. Passo essenziale sarà, inoltre, installare impianti fotovoltaici su tutti gli edifici comunali.

