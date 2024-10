Città

SARONNO – E’ tornata la piscina, si è allagata via Biffi all’incrocio con via Roma: la pioggia intensa della giornata odierna ha riproposto il problema che molte volte si era evidenziato nel recente passato, il sovralzo di corsia in via Roma crea una sorta di diga e quando piove forte, come oggi… ecco che la parte finale di via Biffi diventa una piscina con acqua decisamente alta, e la speranza di chi abita nei pressi di non rivedere il copione del passato quando l’acqua aveva finito per invadere anche marciapiede, aiuole e finire nella vicina area parcheggio sul lato di via Roma.

E’ un punto trafficato perchè vicino, oltre a vari condomini, c’è anche il palasport e lo stadio: chi passa a piedi rischia di farsi la doccia, per il passaggio di qualche auto che alza vere e proprie onde.

In passato non erano mancate le polemiche, perchè il problema si è manifestato dopo i lavori fatti eseguire dal Comune in via Roma col rialzo della corsia stradale, e l’Amministrazione comunale aveva fatto eseguire pulizie dei tombini ma evidentemente non è bastato.

In via Roma, ultimamente, molte polemiche anche riguardo alla sicurezza stradale.

(foto e video: la piscina oggi è tornata in via Biffi)

16102024