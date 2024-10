Città

SARONNO – A Saronno, da sabato 19 a domenica 27 ottobre 2024, si svolgerà la diciannovesima edizione della manifestazione fotografica Saronno Fotofestival, organizzata dal gruppo fotografico Agorà Saronno (Gfas). L’evento ha il patrocinio del comune di Saronno, la collaborazione della fondazione Casa di Marta, del Museo dell’Illustrazione e il contributo come media partner de ilSaronno e di Radiorizzonti in Blu.

All’interno del contesto del Fotofestival, appuntamento che rende la fotografia protagonista Saronno, si inserisce la mostra “Alone“, con le fotografie di Franco Brambilla, Marco De Scalzi, Leone Minoia (appartenenti al Gfas) e il coordinamento di Marco De Scalzi. Il progetto “Alone”, ospitato dallo spazio Il Chiostro (viale Santuario, 11), riflette sulla solitudine e l’invisibilità dei giovani post-pandemia, esplorando la loro fragilità attraverso immagini che raccontano storie di inadeguatezza e invisibilità. Il titolo richiama sia la solitudine che un alone di luce,

simboleggiando la speranza di trasformare la vulnerabilità in libertà e pace, con riferimenti alla canzone pacifista “Enola Gay”. Il cuore del progetto sono i giovani, protagonisti della narrazione visiva.

(foto di Marco De Scalzi)

