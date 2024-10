Città

SARONNO – Novità nel parcheggio del Municipio di piazza Repubblica. Come anticipato in fase di presentazione l’attivazione dello smart park avverrà gradualmente per fasi e garantendo il massimo supporto agli automobilisti ma le novità nella rinnovata area di sosta intorno al Municipio sono già ben visibili.

Dopo l’arrivo settimana scorsa delle boe/sensori negli ultimi giorni sono stati completati gli stalli con i numeri di ogni postazione. Novità necessaria per pagare la sosta e per la nuova gestione del parcheggio. Già perchè ora la sosta in tutta l’area è a pagamento. Per versare il dovuto è possibile sfruttare l’app Easypark oppure utilizzare i parcometri di ultima generazione posizionati negli ultimi giorni. Hanno uno schermo touch che accompagna, step dopo step, gli automobilisti nel pagamento. Come si fa? E’ necessario inserire il numero dello stallo, quindi il modo in cui si vuole pagare, contanti o carte, selezionare l’importo e infine inserire il numero di targa.

C’è poi un’altra opzione ossia quella, in caso di una commissione veloce, di scegliere la sosta gratuita per mezz’ora.

In questi primi giorni l’ausiliario della sosta si divide tra i due parcometri dell’area di sosta in modo da poter fornire assistenza agli automobilisti. Il prossimo step terminata questa prima fase sarà l’arrivo dei cartelli che permetteranno di sfruttare le potenzialità dello smart parking ossia che consentiranno di informare gli automobilisti di quanti stalli liberi ci sono nelle due aree di sosta. Evitando giri a vuoto nell’area di sosta.

