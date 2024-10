Cronaca

SARONNO – E’ fallito il tentativo di furto ai danni di una saronnese che ieri, martedì 15 ottobre, stava camminando lungo via Roma. La saronnese ha deciso di rendere noto l’accaduto nella speranza di mettere in guardia i padroni di cani invitandoli a fare attenzione. Già perchè l’obiettivo del furto, il bottino a cui mirava il ladro, non era il portafoglio o il cellulare ma proprio il suo amico a quattro zampe un cucciolo di bassotto.

Erano da poco passate le 11 e la donna stava camminando nei pressi di Villa Gianetti con una borsa a tracolla con dentro il proprio cane: “E’ ancora un cucciolo e non posso portarlo al guinzaglio”. Ad un certo punto la donna si è girata d’istinto e ha visto accanto a lei un ragazzo: “Guardando la borsa che poco prima era chiusa ho visto che era completamente aperta”. La saronnese ha istintivamente tirato a sè il cane e la borsa e lo straniero si è dileguato di corsa.

Non è la prima volta che cagnolini di razza finiscono nel mirino. Nel 2022 una dogsitter si era ritrovata a fare i conti con il tentativo di rapire un barboncino e solo l’intervento di alcuni passanti le aveva permesso di trattenere il cane.

